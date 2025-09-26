Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 26 Settembre 2021. Mattina. 07:34 - Super Car Anche quando e' in vacanza per il suo compleanno, Michael deve lavorare! Un aliscafo progettato, per uso militare e' stato rubato VISIONE ADATTA A TUTTI 08:32 - Chicago Med Gang rivali portano la loro guerra al Med e Dylan e Vanessa si trovano in pericolo per salvare la vita di un agente sotto copertura ferito VISIONE CONSIGLIATA AL SOLO PUBBLICO ADULTO 09:28 - Chicago Med La dottoressa Asher entra in conflitto con il dottor Archer e con la signora Goodwin su come risolvere un problema della figlia di quest'ultima VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 10:26 - FBI: Most Wanted La squadra si mette sulle tracce di un ragazzo fuggito da un riformatorio e determinato a punire tutti coloro che hanno fatto del male a lui e ai suoi compagni PUO' NUOCERE AI MINORI 11:26 - FBI: Most Wanted La squadra affronta un caso di rapimento che inizialmente sembra motivato da odio razziale, ma si scoprira' avere altre giustificazioni PUO' NUOCERE AI MINORI 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:45 - Sport Mediaset Extra Approfondimento quotidiano in diretta dedicato al mondo dei motori a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:54 - I Simpson Lisa e Bart scrivono un inno per Springfield, ma durante la serata di presentazione nel teatro cittadino, Homer combina un grosso guaio Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

