La programmazione televisiva di questa sera offre un’ampia varietà di contenuti, dai concerti alle fiction, passando per film cult, talk show e approfondimenti d’inchiesta. La scelta tra le diverse emittenti permette di seguire appuntamenti di grande interesse in ambiti diversi, garantendo intrattenimento e informazione per ogni pubblico. offerta televisiva del venerdì sera: i principali programmi in onda. programmi principali su Rai. Rai 1 – musica e intrattenimento. Tale e Quale Show 2025, condotto da Carlo Conti, torna con la sua quarta puntata alle ore 21:30. Lo spettacolo vede protagonisti vip impegnati nell’imitare grandi artisti della musica italiana e internazionale, creando un mix di talento e divertimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Programma TV venerdì 26 settembre 2025: cosa vedere stasera in prima serata