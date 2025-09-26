Progetto Concordia installazioni artistiche non autorizzate dal Comune | il sindaco ordina la rimozione
Può un luogo frequentato come il chiostro del settecentesco Palazzo San Domenico, che è sede del Comune di Agrigento, essere indisturbatamente “deturpato” dai lavori di allestimento di una mostra? Nell’angolo dell’atrio comunale, un tempo ingresso della chiesa di Santa Sofia, sono apparse dodici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: progetto - concordia
#repost Teatro del Popolo di Concordia Sulla Secchia e ATER Fondazione È tempo per un'altra stagione di emozioni! Il è pronto per la -. Un progetto reso possibile dalla collaborazione tra i - facebook.com Vai su Facebook
Mostre, cinema e danza: Agrigento diventa laboratorio sociale con “Concordia” - culturale prodotta da Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 che mira a creare spazi di riflessione su questioni cruciali del ... Come scrive agrigentonotizie.it