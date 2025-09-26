Prof dell’università de L’Aquila in carcere da oltre un mese in Albania per un incidente stradale
L’accusa è di violazione delle norme della circolazione stradale e abbandono di veicolo. Ora l’appello del deputato abruzzese D’Alfonso al governo. 🔗 Leggi su Repubblica.it
