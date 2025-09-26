Processo per la morte di Amarena | l’orsa simbolo del Parco era con i suoi cuccioli

Dovrà affrontare un processo con l’accusa di uccisione di animale aggravata dalla crudeltà l’uomo che nella notte del 31 agosto 2023 sparò all’orsa Amarena, simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Avezzano, come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

