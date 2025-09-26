Probabili formazioni Juve Atalanta è l’ora di Zhegrova? Novità sull’attaccante scelto da Tudor | le primissime idee in vista del big match

Probabili formazioni Juve Atalanta, è l’ora di Zhegrova? Tutti gli aggiornamenti sulle possibili scelte del mister. Alla vigilia del big match di campionato contro l’ Atalanta, in programma domani alle ore 18:00, Igor Tudor sembra intenzionato ad affidarsi ai suoi uomini migliori. Secondo le ultime indiscrezioni sulla probabile formazione della Juventus, riportate da Sky Sport, il tecnico tornerà a schierare quasi tutti i titolari dopo il turnover ragionato di Verona. La notizia più importante riguarda il rientro in difesa di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, tenuto a riposo precauzionale al Bentegodi, si riprenderà il suo posto al centro del reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Atalanta, è l’ora di Zhegrova? Novità sull’attaccante scelto da Tudor: le primissime idee in vista del big match

