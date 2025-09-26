Probabili formazioni e dove vedere la quinta giornata di Serie B

Roma, 26 settembre 2025 – Da questa sera partirà il quinto turno di Serie B, che ci accompagnerà per tutto questo fine settimana. La prima gara che andrà in scena sarà quella tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma per oggi alle 20:30 al Ceravolo. Da un lato ci sono i gialloblù di Abate, che con la vittoria della scorsa partita sono balzati al settimo posto in classifica, dall'altra i calabresi, in preda ad una vera e propria “pareggite”. Il grosso della giornata, però, si giocherà domani. Ben cinque gare alle 15: V enezia – Spezia, Avellino – Entella, Sudtirol – Reggiana, Mantova – Frosinone e Cesena – Palermo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Probabili formazioni e dove vedere la quinta giornata di Serie B

