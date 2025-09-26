Probabili formazioni Cagliari Inter, la classifica sorride al Cagliari ma Chivu cerca la svolta: ecco quali potrebbero essere le scelte iniziali. Alla vigilia della trasferta in Sardegna, la classifica dice che il Cagliari ha un punto in più dell’ Inter. Un dato che sorprende, ma che riflette le difficoltà dei nerazzurri in questo avvio di stagione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la squadra di Cristian Chivu paga una fase difensiva ancora da registrare e un’identità tattica sospesa tra passato e futuro: da un lato il palleggio insistito e il dominio territoriale, dall’altro il tentativo di assimilare un gioco più aggressivo e verticale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Cagliari Inter, difesa da registrare e nuovi da integrare: tutte le novità sull’undici iniziale