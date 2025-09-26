Probabile formazione Juve possibile l’attacco a due punte? Dalle parole di Tudor trapela che… Tutti gli ultimi aggiornamenti

Probabile formazione Juve, possibile l’attacco a due punte? Risposta netta che non lascia dubbi sulle scelte del mister. Con un attacco così ricco di talento, la domanda è d’obbligo: vedremo mai una Juventus a due punte? Alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta, l’allenatore Igor Tudor ha risposto in modo tanto breve quanto enigmatico a chi gli chiedeva di un possibile cambio di modulo per sfruttare al meglio il potenziale dei suoi attaccanti. Una risposta che chiude, per ora, a rivoluzioni tattiche. PAROLE – «Si sta lavorando sulla strada tracciata». La dichiarazione del tecnico croato è un messaggio chiaro alla squadra e all’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabile formazione Juve, possibile l’attacco a due punte? Dalle parole di Tudor trapela che… Tutti gli ultimi aggiornamenti

