Probabile formazione Atalanta contro la Juve Juric ha deciso ben 9 titolari | gli ultimi aggiornamenti sulle scelte dei bergamaschi Cosa filtra su Lookman

Probabile formazione Atalanta contro la Juve, Juric ha deciso ben 9 titolari: tutte le novità in vista del match. L’ Atalanta di Ivan Juric si prepara alla supersfida di domani contro la Juventus con una formazione quasi obbligata in difesa, ma con grandi dubbi e una bagarre accesissima sulla trequarti. A fare il punto dal ritiro di Zingonia è stato l’inviato di Sky Sport, Massimiliano Nebuloni, che ha svelato le probabili scelte del tecnico croato. Nonostante le pesanti assenze, Juric sembra avere le idee abbastanza chiare per nove undicesimi della squadra. La notizia più importante arriva dalla difesa, dove, a causa degli infortuni, ci sarà un esordio dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

