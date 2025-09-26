Pro Palestina manifestanti all’aeroporto di Napoli contro l’arrivo di militari israeliani
Tempo di lettura: 3 minuti In risposta all’arrivo di soldati dell’esercito israeliano presso l’aeroporto di Capodichino, attivisti e cittadini si sono mobilitati stamani per denunciare quella che definiscono una “complicità istituzionale con crimini di guerra”. “Negli ultimi due anni centinaia di soldati dell’IDF (esercito israeliano) sono atterrati nei nostri aeroporti e arrivati in Italia per fare le loro “vacanze”. Si tratta di singoli o veri e propri gruppi organizzati – si legge in una nota – impegnati in prima persona nel genocidio a Gaza che vengono scortati e protetti dalle forze di polizia italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
