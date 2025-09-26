Pro Pal fuori controllo a Genova | aggredito un dipendente dell’università Bernini furibonda

Non solo le foto del ministro dell’Università Anna Maria Bernini e del rettore Federico Delfino con un mirino sulla fronte, che sono apparse nel rettorato occupato dai Pro Pal nei giorni scorsi. Dall’ università di Genova arriva la notizia di un dipendente tecnico-amministrativo aggredito verbalmente e spintonato mentre tentava di accedere alla struttura, che resta occupata. Secondo quanto riferito dall’Università, all’aggressione, su cui sono in corso indagini, avrebbero assistito altri dipendenti dell’ateneo. Si tratta dell’episodio più grave di una serie di azioni riferite dall’Università che raccontano di un clima insostenibile: atti vandalici, con danneggiamenti, imbrattamenti e scritte offensive sui muri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

