26 set 2025

Cosa c’entra la pace con la guerriglia urbana scatenata dai pro Pal a Milano? È la domanda rivolta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dal palco della manifestazione di Forza Italia, Libertà, a Telese Terme. “Stiamo garantendo il diritto a manifestare liberamente. Crescono le manifestazioni e parallelamente i feriti tra le forze di polizia. Molto spesso è stata contestata al governo una postura autoritaria. Viviamo un’epoca molto particolare. Due conflitti alle porte di casa nostra, conflitti molto impegnativi e divisivi. Ma cosa c’entra il tema della pace con manifestazioni che si traducono in violenza deliberata?”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Pro Pal e Flotilla, Piantedosi: "Spero che la lezione sia servita anche agli organizzatori"

Flotilla,Piantedosi:attenti alle piazze

pro pal flotilla piantedosiFlotilla, il Pd si associa all’appello di Mattarella. Tajani: “Non si può dire no”. Conte agli attivisti: “Riflettete bene” - Pal, il centrosinistra – con accenti diversi – fa appello al senso di responsabilità degli attivisti. ilfattoquotidiano.it scrive

Le provocazioni pro Pal ci costano fino a 250.000 euro al giorno - La deviazione della fregata Fasan per la Flotilla costa decine di migliaia di euro al giorno. Come scrive panorama.it

