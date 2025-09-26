Pro Pal e Flotilla Piantedosi | Spero che la lezione sia servita anche agli organizzatori

Cosa c’entra la pace con la guerriglia urbana scatenata dai pro Pal a Milano? È la domanda rivolta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dal palco della manifestazione di Forza Italia, Libertà, a Telese Terme. “Stiamo garantendo il diritto a manifestare liberamente. Crescono le manifestazioni e parallelamente i feriti tra le forze di polizia. Molto spesso è stata contestata al governo una postura autoritaria. Viviamo un’epoca molto particolare. Due conflitti alle porte di casa nostra, conflitti molto impegnativi e divisivi. Ma cosa c’entra il tema della pace con manifestazioni che si traducono in violenza deliberata?”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

