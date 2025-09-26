Pro Loco Reda-Vita si gioca d’anticipo Coppa le qualificate

Anticipi domani anche in Seconda Categoria: nel girone M si gioca il derby Pro Loco Reda-Vita, con quest’ultima in testa alla classifica con 6 punti assieme ad altre quattro formazioni. Il Mezzano gioca a Santerno contro la Giovanili, il Brisighella a San Rocco mentre il big match è alla "Graziola" tra Vis Faventia e Lugo, entrambe a 6 punti. Nel girone N, invece, il Godo di Simone Mafalda (nella foto) sarà impegnato contro il San Zaccaria. L’anticipo è Medla-Porto Fuori. Intanto si è disputata l’ultima giornata della fase a gironi della Coppa che qualificava le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

