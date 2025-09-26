Pro Loco Reda-Vita si gioca d’anticipo Coppa le qualificate
Anticipi domani anche in Seconda Categoria: nel girone M si gioca il derby Pro Loco Reda-Vita, con quest’ultima in testa alla classifica con 6 punti assieme ad altre quattro formazioni. Il Mezzano gioca a Santerno contro la Giovanili, il Brisighella a San Rocco mentre il big match è alla "Graziola" tra Vis Faventia e Lugo, entrambe a 6 punti. Nel girone N, invece, il Godo di Simone Mafalda (nella foto) sarà impegnato contro il San Zaccaria. L’anticipo è Medla-Porto Fuori. Intanto si è disputata l’ultima giornata della fase a gironi della Coppa che qualificava le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: loco - reda
#MATCHDAY - Campionato 2° categoria gir. M - Ravenna Pro Loco Reda Lugo 1982 ? Stadio Rava - Reda Domenica 14 settembre Ore 15:30 - facebook.com Vai su Facebook
Pro Loco Reda-Vita, si gioca d’anticipo. Coppa, le qualificate - Anticipi domani anche in Seconda Categoria: nel girone M si gioca il derby Pro Loco Reda- Secondo msn.com
Cral Mattei e Pro Loco Reda guidano i loro gironi - Nella 2ª giornata della Terza Categoria ravennate, il Cral Mattei e la Pro Loco Reda restano soli in testa ai rispettivi gironi dopo aver vinto rispettivamente 2- Da ilrestodelcarlino.it