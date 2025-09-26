Prisco rivela | Prima del Milan Berlusconi voleva l’Inter ecco com’è andata

Le parole di Luigi Maria Prisco, figlio del celebre avvocato dell’Inter Peppino Prisco, su un aneddoto legato a Silvio Berlusconi. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Luigi Maria Prisco, figlio del celebre Peppino Prisco, ha raccontato un curioso e significativo retroscena che lega la storia dell’ Inter al nome di Silvio Berlusconi. L’avvocato Prisco, che fu vicepresidente dei nerazzurri dal 1963 fino al 2001, ebbe infatti rapporti diretti con il futuro leader politico e patron del Milan, che nei primi anni Settanta tentò di acquistare proprio il club nerazzurro. Secondo il racconto del figlio, il primo incontro tra Prisco e Berlusconi risale al 1972, quando l’imprenditore milanese era ancora un “semisconosciuto costruttore”, come viene descritto. 🔗 Leggi su Internews24.com

