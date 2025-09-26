Principe William | Ho vissuto l’anno più brutto della mia vita

Il principe William, erede al trono britannico, ha rivelato di aver attraversato il periodo più difficile della sua vita, segnato dalla malattia della moglie Kate Middleton. Nonostante la sua natura riservata, William ha deciso di aprirsi nel corso di un episodio speciale della serie Apple Tv+ The Reluctant Traveler, intitolato Living the Royal Life in the UK, dove ha raccontato il peso emotivo vissuto tra il 2023 e il 2024: «Sai, la vita ci mette alla prova e riuscire a superarla è ciò che ci rende ciò che siamo». Il principe ha descritto quel biennio come una fase “terribile”, in cui ha dovuto mettere la salute di Kate e il benessere dei figli George, Charlotte e Louis al centro di ogni priorità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Principe William: “Ho vissuto l’anno più brutto della mia vita”

