Principe William | 2024 l' anno più difficile della mia vita

“Credo che il 2024 sia stato l’anno più difficile della mia vita”. Lo ha detto il principe William del Regno Unito nello show di Apple Tv+ ‘The Reluctant Traveler With Eugene Levy’. Il principe del Galles appare nell’episodio di settimana prossima, in cui fa anche da guida turistica a Levy al Castello di Windsor, dove di recente è stato ospitato anche il presidente Usa Donald Trump. In questa clip, l’erede al trono britannico riflette sullo scorso anno, in cui sia la moglie Kate che il padre Carlo hanno ricevuto una diagnosi di cancro, e afferma: “La vita è fatta anche per metterci alla prova, e saper superare queste prove è ciò che ci rende quello che siamo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

