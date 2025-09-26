Principe William | 2024 l' anno più difficile della mia vita

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Credo che il 2024 sia stato l’anno più difficile della mia vita”. Lo ha detto il principe William del Regno Unito nello show di Apple Tv+ ‘The Reluctant Traveler With Eugene Levy’. Il principe del Galles appare nell’episodio di settimana prossima, in cui fa anche da guida turistica a Levy al Castello di Windsor, dove di recente è stato ospitato anche il presidente Usa Donald Trump. In questa clip, l’erede al trono britannico riflette sullo scorso anno, in cui sia la moglie Kate che il padre Carlo hanno ricevuto una diagnosi di cancro, e afferma: “La vita è fatta anche per metterci alla prova, e saper superare queste prove è ciò che ci rende quello che siamo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

principe william 2024 l anno pi249 difficile della mia vita

© Lapresse.it - Principe William: "2024 l'anno più difficile della mia vita"

In questa notizia si parla di: principe - william

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla

Ad attendere il Presidente francese e la moglie Brigitte in aeroporto non c'erano Carlo III e Camilla ma il principe William e la moglie, a riprova dell’importanza che i futuri monarchi hanno ormai a livello internazionale

Kate Middleton e il principe William, i momenti di tenerezza in pubblico durante la visita di Stato di Macron

Principe William: "2024 l'anno più difficile della mia vita" - (LaPresse) "Credo che il 2024 sia stato l'anno più difficile della mia vita". Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Problemi tra Re Carlo e principe William? Fonti vicine: "Rapporto solido, nessuna frattura" - Dietro le quinte, Carlo e William continuano a parlarsi regolarmente e condividono impegni e obiettivi, pur con approcci diversi ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Principe William 2024 Anno