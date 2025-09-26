Princi | Con la revisione della coesione più opportunità per le Regioni e i territori protagonisti dello sviluppo
Coesione come leva di crescita, con le Regioni al centro delle nuove priorità europee: Giusi Princi sottolinea l’importanza della revisione di medio termine e ringrazia il Vicepresidente Raffaele Fitto per il confronto costruttivo.. Un momento definito “importante e costruttivo” quello che ha visto l’europarlamentare Giusi Princi confrontarsi con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, in concomitanza con l’approvazione da parte del Parlamento europeo della revisione di medio termine della politica di coesione. Al centro del dialogo, il futuro delle Regioni e il loro ruolo da protagoniste nella definizione delle nuove priorità europee. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: princi - revisione
Bene se il Governo procederà alla reintroduzione del suffragio universale nella composizione delle Consulte provinciali. A fianco tale operazione, però, sarà necessaria una revisione degli ambiti secondo principi di equità territoriale e demografica. Solo dall'a - facebook.com Vai su Facebook
Marsilio, bene revisione Coesione con automotive tra priorità - "Si è fatto un passo importante in avanti con la revisione di medio termine presentata da Raffaele Fitto sulla coesione, dove la politica di sostegno all'automotive entra tra le priorità della riforma ... Secondo ansa.it
Marsilio: "La revisione della Coesione va nella direzione giusta" - “Una politica di coesione più semplificata, con meno burocrazia e con finanziamenti che possono essere rimodulati in base al contesto geo- Da ilmessaggero.it