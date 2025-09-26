Coesione come leva di crescita, con le Regioni al centro delle nuove priorità europee: Giusi Princi sottolinea l’importanza della revisione di medio termine e ringrazia il Vicepresidente Raffaele Fitto per il confronto costruttivo.. Un momento definito “importante e costruttivo” quello che ha visto l’europarlamentare Giusi Princi confrontarsi con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, in concomitanza con l’approvazione da parte del Parlamento europeo della revisione di medio termine della politica di coesione. Al centro del dialogo, il futuro delle Regioni e il loro ruolo da protagoniste nella definizione delle nuove priorità europee. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Princi: "Con la revisione della coesione più opportunità per le Regioni e i territori protagonisti dello sviluppo"