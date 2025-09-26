Prince of Persia | The Lost Crown è stato aggiunto su Xbox Game Pass e poi rimosso | è in arrivo nel servizio?
Un curioso episodio ha catturato l’attenzione durante il Tokyo Game Show: per un breve lasso di tempo, Prince of Persia: The Lost Crown è comparso nella sezione dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass. L’annuncio è poi sparito rapidamente, lasciando gli utenti a chiedersi se si trattasse di un errore oppure di una fuga di notizie non intenzionale, con il gioco di Cosenza pronto ad arricchire il celebre servizio in abbonamento di Microsoft. In attesa di avere ulteriori informazioni, l’ipotesi più condivisa sul web è quella di una pubblicazione anticipata per sbaglio: risulta infatti difficile credere che un gioco non destinato al servizio sia finito per caso nella lista ufficiale delle prossime uscite. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: prince - persia
