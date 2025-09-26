Primo pic-nic alla Baia del Re | una festa di quartiere per riscoprire socialità e comunità

Ilpiacenza.it | 26 set 2025

L’Associazione Baia del Re - Aps, realtà di promozione sociale nata di recente, organizza per domenica 28 settembre dalle ore 15 alle 19 al Parco del quartiere (ingresso da via del Cementificio) il suo primo evento pubblico e invita alla partecipazione al primo pic-nic alla Baia: un pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

