Prime Video | tutte le uscite di ottobre 2025 tra Original esclusive e grandi ritorni
Il mese di ottobre su Prime Video si annuncia come uno dei più ricchi dell’anno. La piattaforma di Amazon mette in campo nuovi Original italiani e internazionali, film esclusivi, docuserie sportive, reality show e blockbuster da rivedere, costruendo un palinsesto che mescola intrattenimento, cinema di genere e produzioni di punta. Tra gli highlight spiccano The Traitors Italia, la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy condotto da Alessia Marcuzzi; Roast in Peace, il comedy show che trasforma i funerali in roast spietati; i thriller Original Play Dirty – Triplo Gioco e Boneyard – Il caso oscuro; il film-evento È Colpa Nostra?; nuove docuserie su Saquon Barkley e Allen Iverson; e il ritorno di Hazbin Hotel con la seconda stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: prime - tutte
Tutte le power bank da tenere d'occhio per il Prime Day 2025
Amazon Prime day, ecco 5 smartphone in OFFERTA per tutte le tasche
Prime Day 2025 per la casa: tutte le migliori offerte su robot aspirapolvere, lavapavimenti e scope elettriche
Progetto accoglienza. Anche quest'anno tutte le classi prime sono impegnate a vivere esperienze di apprendimento e di gioco nella natura. Escursioni in montagna e nei boschi, uscite in notturna per l'ascolto del verso degli animali, attività di censimento piant - facebook.com Vai su Facebook
#Modric ha visto tutte le partite delle prime due giornate di Serie A. Tutte. Ti si vuole sempre più bene, Luka - X Vai su X
Prime, uscite di ottobre: dagli idoli teen Noah e Nick, al film con Mark Wahlberg - Tanti nuovi titoli e graditi ritorni per la piattaforma streaming di Amazon: ecco i dettagli sulle serie, i film e i documentari in arrivo. Scrive libero.it
Prime Video: Le Serie TV in streaming a ottobre 2025 - Da non perdere a ottobre in streaming su Prime Video Lazarus di Harlan Coben e la nuova stagione della serie animata Hazbin Hotel. Secondo comingsoon.it