Prima nomina di Curia per Leone XIV | Iannone al Dicastero per i Vescovi
Prima nomina di Curia romana per Leone XIV, che ha scelto l’arcivescovo Filippo Iannone – finora Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi – come nuovo prefetto della Congregazione dei vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, incarichi che l’attuale pontefice aveva ricoperto – voluto dal predecessore Francesco – dal 30 gennaio 2023 fino all’elezione papale avvenuta l’8 maggio 2025. La missione del Dicastero per i vescovi è quella di aiutare il papa a scegliere i sacerdoti ai quali affidare le comunità ecclesiali nei territori di propria competenza. Dopo aver individuato le figure da proporre all’episcopato, la decisione finale spetta al pontefice. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: prima - nomina
Prima riunione della Consulta delle Elette dopo la nomina di Angela Tribini
Giuli nomina direttori prima fascia
Nessuna nomina da GPS sostegno prima fascia: quali possibilità restano. PILLOLE di QUESTION TIME
Arriva la prima nomina di peso di #PapaLeoneXIV: monsignor Filippo Iannone (fino ad oggi prefetto del Dicastero per i testi legislativi) è il nuovo Prefetto del Dicastero per i Vescovi. Ruolo ricoperto da Robert Prevost fino all’elezione a #Papa. - X Vai su X
Stamattina ha preso il via la prima lezione del corso di formazione della Fiom di Padova rivolto alle delegate e ai delegati di prima nomina, eletti negli ultimi mesi nelle Aziende metalmeccaniche della provincia. Un importante momento di formazione e condivi - facebook.com Vai su Facebook
Leone XIV, prima nomina di peso in curia: al dicastero dei Vescovi un giurista carmelitano di Napoli. Inizia la stagione dello spoil system - system ma una fisiologica operazione di rinnovamento ai vertici dei dicasteri curiali da affidare a persone di sua stretta ... Come scrive ilmessaggero.it
Prima nomina di Curia per il Papa, Iannone ai Vescovi - Il Papa ha nominato nuovo prefetto della Congregazione dei vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina monsignore Filippo Iannone, fino ... Secondo msn.com