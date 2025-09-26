Prima nomina di Curia romana per Leone XIV, che ha scelto l’arcivescovo Filippo Iannone – finora Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi – come nuovo prefetto della Congregazione dei vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, incarichi che l’attuale pontefice aveva ricoperto – voluto dal predecessore Francesco – dal 30 gennaio 2023 fino all’elezione papale avvenuta l’8 maggio 2025. La missione del Dicastero per i vescovi è quella di aiutare il papa a scegliere i sacerdoti ai quali affidare le comunità ecclesiali nei territori di propria competenza. Dopo aver individuato le figure da proporre all’episcopato, la decisione finale spetta al pontefice. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Prima nomina di Curia per Leone XIV: Iannone al Dicastero per i Vescovi