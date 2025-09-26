Prima donazione a cuore fermo in ambito pediatrico in Italia

Non era mai accaduto e questo rende l'impresa ancora più emozionante. Per la prima volta in Italia è stata possibile una donazione a cuore fermo in ambito pediatrico in un bambino di sei anni le cui condizioni erano tali da non consentire di procedere con accertamento di morte tramite criteri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

