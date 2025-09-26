Prima donazione a cuore fermo in ambito pediatrico in Italia
Non era mai accaduto e questo rende l'impresa ancora più emozionante. Per la prima volta in Italia è stata possibile una donazione a cuore fermo in ambito pediatrico in un bambino di sei anni le cui condizioni erano tali da non consentire di procedere con accertamento di morte tramite criteri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: prima - donazione
Livorno, prima donazione di sangue per i rappresentanti delle comunità etniche
Grazie a Cristina per la sua prima donazione di sangue e tipizzazione ADMO?. Insieme a lei i nostri super donatori Andrea e Guido con il vicesindaco di Galliate Mirko Mirko Lombardo - facebook.com Vai su Facebook
Prima donazione di organi a cuore fermo all’ospedale di Livorno: salvate due vite - X Vai su X
A Livorno la prima donazione di cuore da donatore a cuore fermo in ospedale senza Cardiochirurgia - L’Asl Toscana nord ovest si conferma tra le Aziende sanitarie capofila nei processi di donazione di organi. Si legge su livornopress.it
Donazione di organi a cuore fermo in ambito pediatrico a Padova - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Scrive msn.com