26 set 2025

Se il buongiorno si vede dal mattino. Il via del campionato in Prima Categoria è stato scoppiettante, a suon di gol. Solo una partita termina senza reti nel girone B, Real Cameranese-Staffolo, nelle altre c’è stato almeno un gol. Addirittura cinque realizzati da Fc Osimo che ha confermato in pieno i pronostici della vigilia. La squadra allenata da Manisera ne fa addirittura cinque, in casa, alla Cingolana. Sul campo di Osimo Stazione sigla una doppietta Ferreyra, ma a segno vanno anche Pincini, Pasquini e Gyabaa. Tre squilli per il Barbara Monserra (contro il Borgo Minonna) in cerca del riscatto dopo la retrocessione dell’anno passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima categoria. Un avvio scoppiettante. Domani derby osimano

