Le previsioni meteo dell'ultimo weekend di settembre indicano un'Italia divisa dal maltempo. Sabato 27 settembre, infatti, un vortice ciclonico in movimento dal Nordovest verso il Nordest determinerà piogge e temporali intensi, già dalle prime ore, in Piemonte, Liguria e Lombardia. Fenomeni forti sono previsti anche in alcune zone del Sud, in particolare in Sicilia orientale e Calabria ionica, mentre le regioni del Centro tirrenico come Toscana, Lazio e Campania saranno protette dal maltempo, con sole e cielo sereno. Nel pomeriggio, l'instabilità raggiungerà Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia orientale e alcune zone interne di Marche e Abruzzo.

© Lettera43.it - Previsioni meteo weekend 27-28 settembre 2025: dove torna il maltempo