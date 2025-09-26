Previsioni meteo weekend 27-28 settembre 2025 | dove torna il maltempo
Le previsioni meteo dell’ultimo weekend di settembre indicano un’Italia divisa dal maltempo. Sabato 27 settembre, infatti, un vortice ciclonico in movimento dal Nordovest verso il Nordest determinerà piogge e temporali intensi, già dalle prime ore, in Piemonte, Liguria e Lombardia. Fenomeni forti sono previsti anche in alcune zone del Sud, in particolare in Sicilia orientale e Calabria ionica, mentre le regioni del Centro tirrenico come Toscana, Lazio e Campania saranno protette dal maltempo, con sole e cielo sereno. Nel pomeriggio, l’instabilità raggiungerà Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia orientale e alcune zone interne di Marche e Abruzzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: previsioni - meteo
