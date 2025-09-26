Prevenzione infortuni psicologia e performance | chi è Burgess nuovo ' guru' del fitness Juve

Una carriera di successi ma iniziata con numerosi rifiuti e alla fine 'Burgo' ha ottenuto il suo primo impiego a tempo pieno a 30 anni. Da lì, la Premier League, l'Australia del Mondiale 2010, altri sport e un unico obiettivo: migliorare le prestazioni. Ecco la filosofia e il metodo-Burgess. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prevenzione infortuni, psicologia e performance: chi è Burgess, nuovo 'guru' del fitness Juve

Il fisioterapista belga di Lukaku: «Lavora duramente sulla prevenzione per evitare questi infortuni, ma non sempre è possibile»

La Juventus ha scelto Darren Burgess per il delicato ruolo di Director of Performance: australiano, si occuperà della prevenzione degli infortuni e della supervisione del reparto medico, con un occhio rivolto all'innovazione nello sviluppo dei talenti

