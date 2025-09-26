Prevenzione dell’ictus cerebrale una giornata di screening gratuito

Sabato, dalle 9 alle 13, presso la casa della comunità di Lido Adriano (via Zancanaro Tono, 155), sarà possibile partecipare a una mattinata dedicata alla prevenzione dellictus cerebrale, grazie alla campagna promossa da associazione Lotta all’Ictus Cerebrale Ravenna, con il supporto della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

prevenzione dell8217ictus cerebrale giornataPrevenzione dell’ictus: screening gratuiti a Lido Adriano - Un appuntamento importante per la salute della comunità: sabato 27 settembre, dalle ore 9 alle 13, presso la Casa della Comunità di Lido Adriano (via Zancanaro Tono, 155), sarà possibile partecipare a ... Riporta ravennawebtv.it

