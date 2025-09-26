Prevenzione dell’ictus cerebrale una giornata di screening gratuito
Sabato, dalle 9 alle 13, presso la casa della comunità di Lido Adriano (via Zancanaro Tono, 155), sarà possibile partecipare a una mattinata dedicata alla prevenzione dell’ictus cerebrale, grazie alla campagna promossa da associazione Lotta all’Ictus Cerebrale Ravenna, con il supporto della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
