Presìdi in tutta Italia per Gaza A Malpensa bloccato lo scalo Cargo | Da qui partono le armi per Israele

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

pres236di in tutta italia per gaza a malpensa bloccato lo scalo cargo da qui partono le armi per israele

© Ilfattoquotidiano.it - Presìdi in tutta Italia per Gaza. A Malpensa bloccato lo scalo Cargo: “Da qui partono le armi per Israele”

In questa notizia si parla di: pres - tutta

pres236di tutta italia gazaPresìdi in tutta Italia per Gaza. A Malpensa bloccato lo scalo Cargo: “Da qui partono le armi per Israele” - Le imbarcazioni stanno per lasciare l'isola. Riporta ilfattoquotidiano.it

pres236di tutta italia gazaDa oggi 100 piazze per Gaza, presidi in tutta Italia - Per Gaza e la Flotilla, mobilitazione "permanente verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma" per la Palestina (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pres236di Tutta Italia Gaza