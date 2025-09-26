Presìdi in tutta Italia per Gaza A Malpensa bloccato lo scalo Cargo | Da qui partono le armi per Israele
Presìdi in tutta Italia per Gaza. A Malpensa bloccato lo scalo Cargo: “Da qui partono le armi per Israele” - Le imbarcazioni stanno per lasciare l'isola. Riporta ilfattoquotidiano.it
Da oggi 100 piazze per Gaza, presidi in tutta Italia - Per Gaza e la Flotilla, mobilitazione "permanente verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma" per la Palestina (ANSA) ... Come scrive ansa.it