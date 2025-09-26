Presentazione del libro Contatto - io il buio e la fisioterapia

Milanotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del suo primo libro, “Dal mio punto di vista”, Paolo Boccia ci propone la sua seconda opera editoriale, dove racconta senza filtri, il suo percorso di fisioterapista, dagli inizi presso il Cto di Firenze ad oggi. Il rapporto col paziente, non è mai riferito soltanto alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentazione - libro

Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa

"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale

Maccarese, al Castello di San Giorgio la presentazione del libro “Naturalista di campagna”

presentazione libro contatto ioPresentazione libro Io sono la Gioconda di Maria Gualtieri - Durante l'incontro, l'autore avrà il piacere di illustrare i contenuti del romanzo insieme all’editore Arturo Bern ... anconatoday.it scrive

Il 26 febbraio alla Fondazione Rosselli la presentazione del libro “Io e il mondo” - Firenze, 20 febbraio 2025 – Il 26 febbraio, con inizio alle ore 17, la Fondazione Rosselli di Firenze, in via degli Alfani 101/r, ospita la presentazione del libro “Io e il mondo” di Michele Della ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Contatto Io