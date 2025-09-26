Presentazione del libro che racconta oltre un secolo di Aviazione a Brindisi

BRINDISI - Lunedì 29 settembre alle ore 17,30, presso il salone della Provincia di Brindisi si svolgerà la presentazione del volume “Brindisi per aria - Aviazione civile e militare – Industria nel territorio” edizioni Minigraf Brindisi, a cura della provincia di Brindisi, autore Donato Peccerillo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: presentazione - libro

