Con il significativo titolo “ASCOLTAMI” sono ben 21 i Concerti presentati dall’Associazione Alessandro Scarlatti al Teatro Sannazaro di Napoli, dove tra ottobre a maggio la città si animerà di musica e cultura. Come appena anticipato ”AscoltAmi”, è il titolo scelto dalla storica Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli per la sua nuova stagione musicale 20252026. Ventuno concerti, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Presentata la nuova Stagione Musicale dell’Associazione Alessandro Scaralatti