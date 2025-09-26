Preparazione e conservazione cibi controlli del Nas nelle attività di street food | due multe in Valnure

Controlli del Nas nelle attività di street food: ispezioni igienico-sanitarie eseguite nelle scorse settimane – spiega la nota dell’Arma - nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, disposta su tutto il territorio nazionale dal Comando carabinieri per la Tutela della salute, «anche al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: preparazione - conservazione

Botulino, l’esperto: “Attenzione a preparazione e conservazione conserve”

#LTOApprofondimenti La medicina trasfusionale si occupa del processo di donazione, analisi, preparazione, conservazione e trasfusione del sangue e dei suoi componenti https://bitly.ws/3auX2 #Trasfusione #DonazioneSangue #Emoderivati - facebook.com Vai su Facebook

Scarafaggi e cibi avariati nei ristoranti etnici, chiusure e denunce - PERUGIA Almeno una tonnellata e mezza di cibi o avariati o non tracciati, preparati di carne e di pesce che non avevano una provenienza certa. Lo riporta ilmessaggero.it

All you can eat, cibi scaduti e scarsa igiene. Blitz dei Nas: il 50% è irregolare - Cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette incomprensibili, importazioni vietate. Segnala ilmessaggero.it