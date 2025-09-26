Sabato 27 settembre, in seconda serata, su Canale 5, prende il via un nuovo ciclo di appuntamenti con Speciale TG5. Sabato 27 settembre, in seconda serata, su Canale 5, prende il via un nuovo ciclo di appuntamenti con Speciale TG5. La puntata di apertura dell’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, a cura di Fabio Tamburini, è intitolata «Longevi e Felici». Il tema viene affrontato dal punto di vista sociale, sanitario ed economico, attraverso testimonianze di ultranovantenni, centenari ed esperti. Per longevità, nel senso più moderno e ampio del termine, ci si riferisce a una vita lunga, sana e attiva, che includa benessere fisico e mentale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Prende il via un nuovo ciclo di appuntamenti con Speciale TG5