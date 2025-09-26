Premio UNESCO-Hamdan per lo sviluppo professionale degli insegnanti | candidature in scadenza il 30 settembre

Mancano pochi giorni alla chiusura della fase nazionale. Le organizzazioni italiane che vogliono concorrere al Premio UNESCO-Hamdan per lo sviluppo professionale degli insegnanti devono inviare la candidatura alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO entro lunedì 29 settembre 2025 all’indirizzo [email protected]. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Premio UNESCO-Hamdan per lo sviluppo professionale degli insegnanti, in palio 100mila dollari. Domande entro il 29 settembre

Premio UNESCO-Hamdan 2025-2026: aperte le candidature per l’eccellenza nell’insegnamento. CIRCOLARE

Premio UNESCO-Giappone sull’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile - Il Premio UNESCO per l’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile è un riconoscimento biennale (l’ultimo è stato assegnato nel 2021) a tre soggetti (istituzioni, enti o organizzazioni) che hanno svolto un ... Lo riporta ansa.it

