Premio San Gennaro | il Duomo di Napoli celebra la musica e la memoria

La serata del Premio San Gennaro World si è trasformata in un grande spettacolo sul Sagrato del Duomo di Napoli, dove musica, omaggi e riconoscimenti hanno scandito un programma intenso e partecipato. A fare da filo conduttore è stata la celebrazione di carriere e progetti artistici, con particolare attenzione all'omaggio dedicato a Claudio Mattone. Omaggio a Claudio Mattone. Emozionato in prima fila, Claudio Mattone ha ricevuto il premio dalle mani dell'assessore comunale alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio De Iesu, su delega del sindaco Gaetano Manfredi.

