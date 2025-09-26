Premio San Gennaro | il Duomo di Napoli celebra la musica e la memoria
Tempo di lettura: 3 minuti La serata del Premio San Gennaro World si è trasformata in un grande spettacolo sul Sagrato del Duomo di Napoli, dove musica, omaggi e riconoscimenti hanno scandito un programma intenso e partecipato. A fare da filo conduttore è stata la celebrazione di carriere e progetti artistici, con particolare attenzione all’omaggio dedicato a Claudio Mattone. Omaggio a Claudio Mattone. Emozionato in prima fila, Claudio Mattone ha ricevuto il premio dalle mani dell’assessore comunale alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio De Iesu, su delega del sindaco Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: premio - gennaro
Gennaro Sangiuliano: “Pentito per l’intervista al Tg1. La gaffe con Cucciari al Premio Strega? Dovevo dire altro”
Premio San Gennaro World 2025 presentato da Gianni Simioli sul Sagrato del Duomo di Napoli
Premio San Gennaro World 2025: il Sagrato del Duomo accoglie una serata tra memoria, arte e impegno civile
Live dal Duomo di Napoli Premio San Gennaro Word 2025 #NANOTV #OnTheRoad #TheBakGround - facebook.com Vai su Facebook
Dispositivo temporaneo di circolazione in , nel tratto compreso tra via dei Tribunali e piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, per il "Premio San Gennaro World 2025" Il 25 settembre 2025, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 Leggi sul sito - X Vai su X
Premio San Gennaro World 2025 sul sagrato del Duomo di Napoli - Il Premio San Gennaro World 2025, ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli, arriva sul Sagrato del Duomo di Napoli, domani giovedì 25 settembre, alle 20. ansa.it scrive
Premio San Gennaro World 2025, Alessandro Siani e Rosario Miraggio tra i premiati - Il Premio San Gennaro World 2025, ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli, arriva sul Sagrato del Duomo di ... Da msn.com