Premio Cinema Giovane 2025 | il talento italiano in gara

Dal 29 settembre al 1° ottobre al Cinema Caravaggio di Roma torna il Festival delle Opere Prime con 10 film in concorso e premi assegnati dagli studenti. ROMA – Al via la XXI edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime del Cinema italiano, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano, presieduta da Catello Masullo, che si svolgerà al Cinema Caravaggio di Roma dal 29 Settembre al 1 Ottobre 2025. Dei 10 film selezionati e proposti al pubblico e che concorreranno, tutti, ai premi tecnici, tre saranno in concorso per l’attribuzione del primo premio, il Premio Cinema Giovane propriamente detto, attribuito dal pubblico e dagli studenti del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e del Premio per Opera Preferita dagli Studenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

