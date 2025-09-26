‘Premio Arco di Traiano 2025 di giornalismo’ | l’evento al Teatro San Nicola

Tempo di lettura: 2 minuti I giornalisti Giulia Di Stefano (Agorà Estate, Tg2) e Adriano Monti Buzzetti (direttore di Rai Libri) sono i vincitori del Premio Arco di Traiano 2025 di giornalismo. La premiazione si terrà domenica 28 settembre, a partire dalle ore 19.30, al Teatro San Nicola di Benevento, in occasione della cerimonia di chiusura della sesta edizione di “ Stregarti ”, la rassegna culturale e artistica che da anni promuove l’arte, la cultura e il patrimonio identitario della città e del territorio sannita. A fare da evento di chiusura sarà proprio la cerimonia di consegna del “Premio Arco di Traiano”, riconoscimento che rende omaggio al celebre monumento simbolo della città, punto d’accesso alla variante della Via Appia recentemente inclusa nel sito seriale “Via Appia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Premio Arco di Traiano 2025 di giornalismo’: l’evento al Teatro San Nicola

In questa notizia si parla di: premio - arco

Tiro con l’arco, trionfo azzurro alla Youth Cup: 12 medaglie a Catez e premio allo staff tecnico

La 3^C in gita al Salgari Campus Un premio meritato per aver vinto il concorso del bottigliolo lo scorso anno! I bambini si sono divertiti a vivere come veri uomini primitivi: arrampicandosi su ponti e alberi, provando arco e frecce , scoprendo come accender - facebook.com Vai su Facebook

GIORNALISMO: A GIULIA DI STEFANO E ADRIANO MONTI BUZZETTI IL “PREMIO ARCO DI TRAIANO” DI GIORNALISMO - I giornalisti Giulia Di Stefano e Adriano Monti Buzzetti sono i vincitori del Premio Arco di Traiano di giornalismo ... Lo riporta lagone.it

Giornalismo, a Giulia Di Stefano e Adriano Monti Buzzetti il “Premio Arco di Traiano” - Roma, 25 settembre 2025 – Saranno Giulia Di Stefano (Agorà Estate, Tg2) e Adriano Monti Buzzetti (direttore di Rai Libri) i protagonisti della nuova edizione del Premio Arco ... Riporta msn.com