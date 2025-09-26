Premiati in Sala Baleari gli atleti paralimpici dell' Asd Crazy Waves

Si è svolta questa mattina in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti la cerimonia di premiazione degli atleti paralimpici dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Crazy Waves, protagonisti di una stagione sportiva 2025 ricca di risultati e traguardi di rilievo.Alla presenza dell’assessore allo Sport. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: premiati - sala

