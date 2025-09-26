Premiati i bagnini che si sono distinti nei salvataggi | Eroi che permettono il nostro relax in sicurezza

Viterbotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sala Anselmi di palazzo Gentili la cerimonia di consegna di riconoscimenti, benemerenze ed encomi agli assistenti di salvataggio che sono distinti per il loro servizio nella stagione estiva appena conclusa. Un appuntamento sentito, che ha reso omaggio al lavoro silenzioso ma decisivo di chi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premiati - bagnini

Famiglia salvata dall’annegamento, premiati a Palazzo Carafa i due giovani bagnini

Premiati tre giovani bagnini per aver salvato due fratelli in balia del mare mosso

Salvataggi in mare, premiati i bagnini

premiati bagnini sono distintiMessina, premiati a Palazzo Zanca i bagnini protagonisti di salvataggi in mare - Messina celebra non solo il riconoscimento storico della Bandiera Blu , conquistata per la prima volta nella sua storia, ma anche i protagonisti di due recenti ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Premiati Bagnini Sono Distinti