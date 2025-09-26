Premi e bandierini | domenica la cerimonia del Masgalano a Siena

SIENA – Domenica (28 settembre) a partire dalle 17, Piazza del Campo sarà teatro della cerimonia di consegna del Masgalano 2025. Il riconoscimento andrà alla Contrada della Torre, premiata per eleganza, dignità e coordinamento durante la sfilata del Corteo Storico. All’evento parteciperanno autorità cittadine, Priori e paggi delle diciassette Contrade. Durante la cerimonia saranno consegnati anche i bandierini ai proprietari dei cavalli vincitori dei Palii 2025: Diodoro, a luglio, e Anda e Bola, ad agosto. L’opera celebrativa di quest’anno è stata realizzata dall’artista Laura Brocchi e donata dall’ Associazione Storica Palcaioli di Siena e dall’ Associazione Palcaioli Senesi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it