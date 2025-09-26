La trama della prossima stagione di 9-1-1 si arricchisce di un episodio sorprendente, con Athena e Hen che si preparano a intraprendere un viaggio nello spazio. Questa storyline, apparentemente incredibile, ha suscitato molte reazioni tra i fan, soprattutto considerando l’assurdità dell’ipotesi di astronauti improvvisati da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Nonostante ciò, questa scelta narrativa potrebbe rappresentare un punto di svolta emotivo per il personaggio di Athena. athena e la missione spaziale in 9-1-1 stagione 9. una trama improbabile ma significativa. Il viaggio nello spazio di Athena e Hen, mostrato nel trailer della nuova stagione, appare come una scena altamente improbabile e quasi comica, considerando le regole della realtà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Premessa stravagante dello spazio in 9-1-1 stagione 9 potrebbe salvare athena