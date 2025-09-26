Preghiera della sera 26 Settembre 2025 | Proteggimi Signore
“Proteggimi Signore”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
