Preghiera della sera 26 Settembre 2025 | Proteggimi Signore

Lalucedimaria.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proteggimi Signore”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 26 settembre 2025 proteggimi signore

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 26 Settembre 2025: “Proteggimi Signore”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera

Preghiera della sera del 4 Luglio 2025: “Aiutami a seguirti”

Preghiera della sera del 5 Luglio 2025: “Ti rendo grazie Signore”

Preghiera della sera del 6 Luglio 2025: “Rinnovami Signore”

Preghiera del mattino del 26 Settembre 2025: “Prendimi per mano” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Scrive lalucedimaria.it

preghiera sera 26 settembrePreghiera della sera 25 Settembre 2025: “Guidami o Signore” -  La preghiera della sera da recitare questo giovedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Da lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 26 Settembre