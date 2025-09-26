Preghiera del mattino del 26 Settembre 2025 | Prendimi per mano

Lalucedimaria.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 26 settembre 2025 prendimi per mano

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 26 Settembre 2025: “Prendimi per mano”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino

Preghiera del mattino del 4 Luglio 2025 “Aiutami a seguirti”

Preghiera del mattino del 5 Luglio 2025: “Ricordati di me”

Preghiera del mattino del 6 Luglio 2025: “Circondami di Te”

preghiera mattino 26 settembrePreghiera del mattino del 22 Settembre 2025: “Ravviva la speranza” - La preghiera del mattino di oggi, lunedì 22 settembre, è allo Spirito Santo. Come scrive lalucedimaria.it

preghiera mattino 26 settembrePreghiera del mattino del 21 Settembre 2025: “Aiutami a servirti” - La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Segnala lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 26 Settembre