Prefettura di Bari Cinzia Carrieri promossa Vicario del Prefetto | subentra Emanuela Pellegrino

Duplice cambio al vertice della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari. Si è insediata in questi giorni la nuova Capo di Gabinetto del Prefetto, la viceprefetto Emanuela Pellegrino, di origini leccesi, laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti ed entrata nella carriera. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: prefettura - bari

Sicurezza a Bari, vertice in Prefettura: "Controlli costanti e nuove zone rosse"

Bari scende in Piazza Prefettura a sostegno della Global Sumud Flotilla - News - X Vai su X

Riportiamo il messaggio alla città del Sindaco, Corrado De Benedittis, sul tema "Sicurezza" L'Amministrazione comunale di Corato ha ottenuto dalla Prefettura di Bari una risposta importante, in termini di potenziamento delle Forze dell'Ordine, che da lunedì 22 - facebook.com Vai su Facebook

Pellegrino nuovo capo di gabinetto del prefetto di Bari - È Emanuela Pellegrino il nuovo capo di gabinetto del prefetto di Bari, Francesco Russo, e subentra al viceprefetto Cinzia Carrieri, promossa vicario del prefetto e coordinatore della Prefettura di Bar ... Lo riporta trmtv.it

Bari, Università e Prefettura insieme per studiare i cambiamenti del territorio con l’immigrazione - Accordo tra Università e Prefettura di Bari su due macrotemi: immigrazione e patrimonio degli enti ecclesiastici. Come scrive bari.repubblica.it