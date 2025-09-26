Prefettura di Bari Cinzia Carrieri promossa Vicario del Prefetto | subentra Emanuela Pellegrino

Baritoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duplice cambio al vertice della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari. Si è insediata in questi giorni la nuova Capo di Gabinetto del Prefetto, la viceprefetto Emanuela Pellegrino, di origini leccesi, laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti ed entrata nella carriera. 🔗 Leggi su Baritoday.it

prefettura bari cinzia carrieriPellegrino nuovo capo di gabinetto del prefetto di Bari - È Emanuela Pellegrino il nuovo capo di gabinetto del prefetto di Bari, Francesco Russo, e subentra al viceprefetto Cinzia Carrieri, promossa vicario del prefetto e coordinatore della Prefettura di Bar ... Lo riporta trmtv.it

