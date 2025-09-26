Precipita con il parapendio ferito un uomo di 40 anni

Mentre è in parapendio, precipita terminando la corsa tra la vegetazione. Protagonista dell'incidente, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 26 settembre in località Sella di Montecristo, nell'Aquilano, è un uomo di 40 anni, che ha riportato diversi traumi agi arti superiori e ora è ricoverato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: precipita - parapendio

Malore fatale, precipita col parapendio in una piscina piena di bambini a Porto Sant'Elpidio, muore il recordman Felix Baumgartner. Ferita animatrice. L'ultimo video su Instagram

Precipita con il parapendio, salvata con il "treeclimbing"

Porto Sant'Elpidio, precipita con un parapendio a motore dentro una piscina di una struttura privata: ferita un'animatrice, gravissimo il pilota

Paura in Alpago, parapendio precipita dopo il decollo dal Dolada; a Cortina via al cantiere per il broadcasting olimpico; da Belluno a New York, l'ascesa di Mattia Ferigutti e la sua app. La nostra Prima pagina di oggi. www.newsinquota.it #newsinquota - facebook.com Vai su Facebook

Precipita con il parapendio su un'auto parcheggiata e sfonda il lunotto: grave un uomo a Borso del Grappa - X Vai su X

Paura per un pilota di parapendio, precipita dopo il decollo e finisce per cadere nel bosco - E' precipitato subito dopo il decollo ed è finito nel bosco un centinaio di metri più sotto, sbattendo e schiantandosi al suolo. Lo riporta ildolomiti.it

Precipita con il parapendio e si schianta sugli alberi, rimanendo appeso a 15 metri da terra: soccorsi in azione - L'allerta è scattata attorno a mezzogiorno e mezzo di oggi, 25 settembre, quando il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per un parapendio precipitato una 70 ... Da ildolomiti.it