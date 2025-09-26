Precarietà in aumento il tempo indeterminato è un miraggio | il report della Cgil sul lavoro nel Lazio

Nel primo semestre del 2025 il saldo occupazionale è fermo e i contratti a tempo indeterminato diminuiscono. Giovani e donne i più penalizzati. Di Cola (Cgil): "La destra parla di miracolo economico, ma i dati svelano la realtà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

SETA decide di accogliere lavoratori "gettonisti" per ovviare alla carenza di oersonale: così si precarietà il lavoro SETSlA opta per l'aumento tariffario senza confronto e senza spiegare le motivazioni che porterebbero a questa scelta: NO GRAZIE se fatta - facebook.com Vai su Facebook

Occupazione: nei dati INPS nuovo aumento a Giugno 2025 - Saldo piu che positivo da giugno 2024 a giugno 2025: in aumento contratti a tempo ind. Secondo fiscoetasse.com