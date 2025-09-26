Voglia di riscatto. E’ quella che c’è in casa Prato dopo la terza sconfitta su quattro gare nel girone E di Serie D. Il ko rimediato ad Altopascio pesa in termini di classifica, dato che i lanieri sono nel gruppo delle formazioni che occupano il penultimo posto a -7 dalla vetta (dove troviamo la coppia formata da Seravezza Pozzi e Tau), ma anche in termini di morale. Dopo la vittoria contro lo Scandicci, Risaliti e compagni avevano fatto il pieno di entusiasmo, presentandosi al turno infrasettimanale con il forte desiderio di dare continuità a quel successo. Dopo aver approcciato al meglio il match portandosi in vantaggio con il solito Gioè, al quarto sigillo stagionale fra campionato e Coppa Italia di categoria, i biancazzurri hanno subito il prepotente ritorno degli amaranto, che hanno ribaltato la situazione nel corso della prima frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, nuovo passo falso. Ma c’è voglia di riscatto