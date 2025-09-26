Prato nuovo passo falso Ma c’è voglia di riscatto
Voglia di riscatto. E’ quella che c’è in casa Prato dopo la terza sconfitta su quattro gare nel girone E di Serie D. Il ko rimediato ad Altopascio pesa in termini di classifica, dato che i lanieri sono nel gruppo delle formazioni che occupano il penultimo posto a -7 dalla vetta (dove troviamo la coppia formata da Seravezza Pozzi e Tau), ma anche in termini di morale. Dopo la vittoria contro lo Scandicci, Risaliti e compagni avevano fatto il pieno di entusiasmo, presentandosi al turno infrasettimanale con il forte desiderio di dare continuità a quel successo. Dopo aver approcciato al meglio il match portandosi in vantaggio con il solito Gioè, al quarto sigillo stagionale fra campionato e Coppa Italia di categoria, i biancazzurri hanno subito il prepotente ritorno degli amaranto, che hanno ribaltato la situazione nel corso della prima frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prato - nuovo
Prato, il Pd dopo il ‘terremoto’: “Stop soldi dalle imprese, ora un nuovo modello di sviluppo per il territorio”
Ruspe in azione allo stadio ’Nicoletti’ per la posa del nuovo prato sintetico
Prato, nuovo caos migranti: Prefettura cerca altri 200 posti
Benvenuti a ContessaLand! Il nuovo parco ludico del Prato della Contessa è finalmente realtà! ? A 1.400 metri di altitudine, tra faggi secolari, prati verdi e aria pulita, nasce un mondo di giochi pensato per grandi e piccini... in tutte le stagioni! C - facebook.com Vai su Facebook
Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Prato: scoperti 65mila articoli contraffatti - Un nuovo duro colpo al mercato del falso arriva da Prato. Secondo gonews.it
Prato, interrogativi sul ko inatteso. Tenuta fisica e modulo: si riparte - Durante la sfida contro i versiliesi, Venturi ha modificato il modulo, utlizzando per una parte di ripresa due trequartisti dietro a un’unica punta. Come scrive msn.com