Prato | furti nelle chiese rubate cassette delle elemosine e un calice d’argento Arrestato un 33enne

PRATO – Serie di furti nelle chiese. Rubate cassette delle elemosine e perfino un calice d'argento. Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver tentato di rubare nella chiesa di San Pietro Apostolo a Grignano di Prato. L'uomo, un italiano residente a Quarrata (Pistoia), già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato la .

