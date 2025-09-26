Prato | furti nelle chiese rubate cassette delle elemosine e un calice d’argento Arrestato un 33enne

PRATO – Serie di furti nelle chiese. Rubate cassette delle elemosine e perfino un calice d’argento. Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver tentato di rubare nella chiesa di San Pietro Apostolo a Grignano di Prato. L’uomo, un italiano residente a Quarrata (Pistoia), già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato la . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

