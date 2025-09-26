Prato furti nelle chiese | il parroco dà l’allarme i carabinieri arrestano in flagranza un 33enne

Prato, 26 settembre 2025 – L’allarme dato dal parroco e il tempestivo arrivo dei carabinieri hanno portato a cogliere in flagranza di reato un 33enne di Quarrata accusato di tentato furto aggravato nella chiesa di San Pietro Apostolo a Grignano (Prato). Un arresto, del quale dà notizia il Procuratore della Repubblica Luca Tescaroli, che nasce anche dall’intensificazione della sorveglianza dei luoghi di culto dopo la serie di furti nella provincia di Prato, fenomeno che si è esteso anche alle province di Pistoia e Firenze.  Nel caso di Grignano, come detto, è stato decisivo l’allarme lanciato al 112 dal parroco che aveva udito rumori sospetti provenire dal portone d’ingresso della chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

