Prandini | Oggi Coldiretti scende in piazza in favore della filiera del grano – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Oggi in 20mila in tutte le piazze italiane per denunciare quel che accade nella filiera del grano, dove non c'è un'opportuna remunerazione: il costo attuale riconosciuto è di 28 centesimi, decisamente sotto i costi di produzione. Serve una giusta redditualità per continuare a guardare le sfide future in termini di innovazione, trasparenza e certezze per cittadini e consumatori. Servono controlli nella filiera, perché abbiamo il dubbio che spesso venga venduto come italiano ciò che italiano non è. Abbiamo chiesto un aumento di sostegno economico alla filiera. 🔗 Leggi su Open.online